T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da milletvekili maaşları artıyor

Almanya'da hükümet, milletvekillerinin maaşlarında yeni düzenlemeye gitmek için harekete geçti. Maaş artışıyla birlikte rüşvet alan milletvekillerine de ağır hapis ve para cezaları verilmesi kararlaştırıldı.

11 Şubat 2014 14:48


Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Gruplarının üzerinde anlaşmaya vardığı yasa tasarısına göre, Alman milletvekillerinin maaşları artırılarak bir federal hâkimin aldığı maaş olan 9 bin 82 euro seviyesine çıkarılacak. Milletvekili maaşlarının 2016'dan itibaren Federal İstatistik Bürosu'nun belirlediği yıllık ücret artışı endeksi doğrultusunda otomatik olarak artırılması kararlaştırıldı.

Yeni düzenleme, Alman milletvekillerinin 57 yaşından itibaren emekli olabilme hakkını ise iptal ediyor. Milletvekilleri, yeni yasa döneminden itibaren en erken 63 yaşından itibaren emekliliklerini talep edebilecekler.

Rüşvetçi milletvekillerine 5 yıla kadar hapis cezası

Bu arada Birleşmiş Milletler'in Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kapsamında rüşvet alan milletvekillerinin 5 yıla kadar hapis ya da para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeye göre, "kendisi ya da üçüncü bir kişi için haksız çıkar talep eden ve bunun karşılığında yasama faaliyetleri kapsamında herhangi bir görev edinen ya da talimat alan milletvekilinin cezalandırılması" öngörülüyor. Herhangi bir siyasi partiye yapılacak bağış, haksız çıkar kapsamında değerlendirilmiyor. Yürürlükteki düzenleme, sadece "bir oylama kapsamında oyunu 'sattığı' belirlenen milletvekiline" ceza öngörüyordu.

Konu, Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin de gündemine gelmiş, hükümet geçen yılın nisan ayında düzenlemenin sertleştirilmesine gerek olmadığına karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBirlikSosyal Demokrat PartiFederal Meclis GruplarınınAlmanFederalBürosuBirleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleşmesiHrıstiyan BirlikHür Demokrat PartiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24