Almanya'da milletvekili maaşları artıyor



Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Gruplarının üzerinde anlaşmaya vardığı yasa tasarısına göre, Alman milletvekillerinin maaşları artırılarak bir federal hâkimin aldığı maaş olan 9 bin 82 euro seviyesine çıkarılacak. Milletvekili maaşlarının 2016'dan itibaren Federal İstatistik Bürosu'nun belirlediği yıllık ücret artışı endeksi doğrultusunda otomatik olarak artırılması kararlaştırıldı.

Yeni düzenleme, Alman milletvekillerinin 57 yaşından itibaren emekli olabilme hakkını ise iptal ediyor. Milletvekilleri, yeni yasa döneminden itibaren en erken 63 yaşından itibaren emekliliklerini talep edebilecekler.

Rüşvetçi milletvekillerine 5 yıla kadar hapis cezası

Bu arada Birleşmiş Milletler'in Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kapsamında rüşvet alan milletvekillerinin 5 yıla kadar hapis ya da para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeye göre, "kendisi ya da üçüncü bir kişi için haksız çıkar talep eden ve bunun karşılığında yasama faaliyetleri kapsamında herhangi bir görev edinen ya da talimat alan milletvekilinin cezalandırılması" öngörülüyor. Herhangi bir siyasi partiye yapılacak bağış, haksız çıkar kapsamında değerlendirilmiyor. Yürürlükteki düzenleme, sadece "bir oylama kapsamında oyunu 'sattığı' belirlenen milletvekiline" ceza öngörüyordu.

Konu, Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin de gündemine gelmiş, hükümet geçen yılın nisan ayında düzenlemenin sertleştirilmesine gerek olmadığına karar vermişti.