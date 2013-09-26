Almanya'da Merkel kimle koalisyon kuracak?

Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerden, iki dönemdir başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel liderliğindeki Hrıstiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) zaferle çıkması ancak Hrıstiyan Demokratların tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamaması gözleri koalisyon görüşmelerine çevirdi. Peki, hükümet kurma görevini doğrudan devralan Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti mi Yeşiller mi olacak? Yoksa meclisteki üç parti, Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin bir araya gelerek sol ağırlıklı bir hükümet kurması ihtimal dâhilinde mi? Bir başka ihtimal de CDU'nun muhalefet milletvekillerinin desteği ile bir azınlık hükümeti kurma yoluna gitmesi.

‘Uzlaşmacı olacağız'

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, partisinin bir koalisyon hükümetine sıcak baktığını açıkladı. Laschet, “Tabii ki bütün konularda uzlaşmacı olmamız gerekecek. Aksi takdirde bir koalisyon kurulamaz” şeklinde konuştu. Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Laschet, hem SPD'nin hem de Yeşiller'in seçim kampanyası boyunca vergilerin yükseltilmesini talep ettiğine dikkat çekti. CDU'nun kardeş partisi Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer ise SPD ile kurulacak Büyük Koalisyon'un bir mantık meselesi olduğunu söyledi. Seehofer, Eyalet Temsilciler Meclisi'nin yasamadaki rolüne işaret ederek Yeşiller ile kurulacak bir koalisyonda iki partinin çoğunluğu sağlayamayacağını ifade etti.

‘İnandırıcı olmaz'

Yeşiller partisinin liste başı adayı olan Katrin Göring-Eckardt kendi partisinin koalisyon ortağı olması konusunda "gerçekçi bir şans" görmediğini vurguladı. Göring-Eckardt, böyle bir hükümetin "inandırıcı ve istikrarlı" olmayacağını söyledi. Seçim sonuçları üzerine partinin genel başkanlığından istifa eden Cem Özdemir de erken seçim yapılmasına ihtimal vermediğini söyleyerek CDU/CSU-SPD koalisyonu kurulacağı tahmininde bulundu.

SPD'nin solu koalisyona karşı

Sosyal Demokrat Parti'den Johannes Kahrs ise seçmenlerin kendilerine açık bir mesaj verdiğini ve muhalefetle görevlendirdiğini belirterek, “Aksi takdirde parlamentonun yüzde 80'i iktidar partilerinden oluşur” diye konuştu. Kahrs, demokrasi açısından Yeşiller'in koalisyon ortağı olmasının daha iyi olacağını söyledi. Aynı zamanda partinin sol kanadı Demokratik Sol Forumu Sözcüsü Hilde Mattheis de CDU ile koalisyona karşı olduklarını söyleyerek, olası alternatiflerin Yeşiller-Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) koalisyonu, erken seçimler ya da azınlık hükümeti olduğunu belirtti. SPD'nin koalisyon seçeneğini gelecek günlerde parti tabanına danışarak, oylamadan çıkacak sonuç doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor.

Sol Parti kırmızı-kırmızı-yeşil istiyor

Federal Meclis'te 64 milletvekili ile temsil edilme hakkı kazanan Sol Parti ise Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Sol Parti'den oluşan bir koalisyon kurulması konusunda görüş bildiriyor. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Gregor Gysi, “Biz bütün görüşmelere açığız. SPD ve Yeşiller'in bir siyasi değişikliğe gitmeleri ve bizimle görüşmeleri iyi olurdu” dedi. Gysi, Yeşiller'in ve SPD'nin nasıl hareket edeceğinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping ise meclisteki "sol" çoğunluğu kullanarak hızlı bir şekilde asgari ücret konusunda uzlaşılması çağrısında bulundu. Bir hükümet kurulmasının uzun zaman alacağı tahmininde bulunan Kipping, bu sürenin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

(Deutsche Welle Türkçe)