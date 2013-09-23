Almanya üçüncü kez Merkel dedi

Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hıristiyan Birlik Partileri CDU-CSU, oylarını artırarak seçimden birinci parti çıktı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ise oylarını az da olsa artırdı ancak ikincilikten kurtulamadı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 barajına takıldı ve 1949'dan bu yana ilk defa meclise giremedi.

Merkel'in resmi sonuçların netleşmesiyle tek başına hükümet kurma olasılığı bulunuyor. Bu gerçekleşmezse, Merkel’in sosyal demokratlarla koalisyona gitmesi bekleniyor. Seçimlere katılımın 2009'dakine kıyasla arttığı seçmenlerin yüzde 73'ünün oy kullandığı kaydedildi.

'Süper bir sonuç'

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre Merkel, seçimlerle ilgili ilk değerlendirmesini, başkent Berlin'de coşkuyla karşılandığı partisinin merkezinde yaptı. Seçmenlerine teşekkür ederek, sorumluluk içinde ve dikkatli davranacaklarına söz veren Merkel, "Hepimiz sevinmeliyiz. Bu süper bir sonuç" ifadelerini kullandı. Gelecek 4 yılın Almanya için başarılı geçeceğini kaydeden Merkel, seçimin kesin sonucunu bekleyeceklerini ve yarın parti kurullarında değerlendirme yapacaklarını söyledi.

'İstediğimizi aldık'

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabirel ise parti merkezinde başbakan adayı Peer Steinbrück ile basın toplantısı düzenledi. Gabriel, seçim sonuçlarından dolayı CDU'yu ve Merkel'i tebrik ettiklerini belirtti. Oylarını artırdıklarına dikkati çeken Gabriel, buna karşın aldıkları oyun beklentilerinin altında kaldığını dile getirdi. Steinbrück da sonucu "İstediğimiz sonuca ulaşamadık" ifadesiyle değerlendirirken, CDU ile olası bir koalisyon hükümeti konusunda şimdilik bir spekülasyon yapmayacaklarını, buna (SPD'nin koşullarını dikkate almak kaydıyla) Başbakan Merkel'in karar vereceğini kaydetti.