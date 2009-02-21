'Almanya'da mega başarıya ulaşmak üzere'

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Focus, "Recep İvedik 2" filminin Almanya çapında çok büyük bir başarıya imza atmak üzere olduğunu yazdı.



"Sadece Türkler için yapılan bir Türk filmi, Alman sinemalarında mega başarıya ulaşmak üzere" alt başlığının kullanıldığı haberde, ilk gösterimi geçen çarşamba günü Berlin'in Neukölln semtindeki Karli sinemasında yapılan "Recep İvedik 2" filmini geçen salı gününe kadar 189 bin 205 kişinin izlediği, bugüne kadar hiçbir Türk filminin Almanya'da ilk hafta bu kadar çok kişi tarafından izlenmemiş olduğu belirtildi.



Filmi Almanya'da gösterime sokan Kinostar adlı film şirketinin, yeni haftanın başlangıcına kadar yaklaşık 300 bin kişinin filmi seyretmiş olacağından hareket ettiği kaydedilen haberde, "Recep İvedik 2" filminin bir hafta içinde Almanya'da en fazla seyredilen filmler arasında 2. sırada yer aldığı, birinci sıraya yerleşmesinin de an meselesi olduğu kaydedildi.



"Recep İvedik 2" filminin daha şimdiden, 2008 yılında gösterilen birinci bölümünden 2 kat fazla izleyiciyi sinemalara çekmeyi başardığı, Türkçe ve Almanca alt yazıyla gösterilen filmin her yerde kapalı gişe oynadığı belirtildi.

