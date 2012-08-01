Almanya'da Mavi Kart uygulaması başlıyor

Almanya, 1 Ağustos itibariyle yabancıların ülkeye gelmesini kolaylaştıran “Mavi Kart “uygulamasına başlıyor. Amaç iş gücü açığını kapatmak. Uzmanlar ise uygulamaya kuşkuyla yaklaşıyor.

Almanya, uzun tartışmaların ardından, 1 Ağustos itibariyle “Mavi Kart “uygulamasına başlıyor. Nüfusu hızla yaşlanan, yüksek nitelikli mesleklerde istihdam açığı bulunan Almanya, Mavi Kart uygulaması ile Avrupa Birliği dışından nitelikli göçmenleri ülkeye çekmeyi hedefliyor.

Brüksel'in 2009 yılında kararlaştırdığı Mavi Kart düzenlemesi, 3 yıl sonra Almanya’da uygulanmaya başlarken, uzmanlar bunun gerçekten de başarılı olup olamayacağı konusunda şüpheler taşıyor.

Daha hızlı oturma izni

Mühendis, doktor ya da benzer yüksek nitelikli meslek dallarında diploma sahibi olan ve Almanya'da çalışmak isteyenler, artık hızlı bir şekilde çalışma ve oturma izni alabilecek.

Mavi Kart ile Almanya'ya çalışmaya gelmek isteyenlerin karşılaması gereken birkaç koşul bulunuyor. Bunlardan ilki, Alman işverenden yılda 44 bin 800 euro ücret alınacağının ispatı. Almanya'da istihdam açığı bulunan alanlarda çalışabilecekler için, yani enformasyon teknolojileri uzmanları, mühendisler ve doktorlar için bu ücret sınırı daha da aşağıya çekiliyor.

Amaç düşük ücret

Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarından Karl Brenke, Mavi Kart uygulamasında yer verilen koşulları eleştirirken şu değerlendirmeyi yaptı: “İstihdam açığı bulunan mesleklerde, yurtdışından gelecek nitelikli göçmenler için 35 bin euroluk yıllık ücret alt sınırı getiriliyor. Aslında bu Almanya’da, meslek eğitimi görmüş bir kalifiye işçinin aldığı yıllık ortalama ücrete denk düşüyor. Bu yapılan, yüksek vasıflı göçmenleri düşük ücretlere çalıştırmak. Düzenleme AB’nin Mavi Kart uygulamasının ruhuna aykırı.”

Almanya İçişleri Bakanlığı ise uygulama ile ücretlerin düşeceği, sosyal damping yapıldığı eleştirilerini geri çeviriyor. Bakanlık, bu rakamın emeklilik sigortaları istatistikleri ışığında hesaplandığını ve yıllara göre değişiklik göstereceğini belirtiyor. Yetkililer, Mavi Kart için yapılan başvuruların da ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini kaydediyorlar.

Kaç kişi başvuracak?

Mavi Kart'ın gerçekten başarıya ulaşıp ulaşamayacağı, kaç kişinin bu programa başvuracağı belirsizliğini koruyor. Almanya, 2000 yılında da nitelikli göçmenleri, AB dışından elektronik ve bilgisayar mühendislerini ülkeye çekmek için bir program hazırlamış ancak 3 yıllık süreç içinde yalnızca 15 bin kişi bu programa başvurmuştu.

Avrupa'daki malî kriz ortamında, Mavi Kart'ın yeterince cazip olmayacağını düşünenler, içerdiği koşular nedeniyle de uygulamaya güven duymuyor. Özellikle de son yıllarda yaklaşık 30 bin Türk asıllı yüksek nitelikli çalışanın, Almanya'dan ayrıldığı düşünüldüğünde Mavi Kart hakkında soru işaretleri oluşuyor.

Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarından Karl Brenke de ümitli konuşmuyor: “Tabii yüksek nitelikli göçmenlerin bu ücretleri kabul edip etmeyecekleri de ayrı bir mesele. Yüksek nitelikli alanlarda çalışanlar, yalnızca kendi ülkelerinde değil, dünyadaki ücret düzeylerini çok iyi bilirler. Dünyadaki ücretlerle kıyaslandığında düşük olması nedeniyle bu göçmenlerin motivasyonu daha baştan kırılabilir. Bu kadar düşük ücretler önerilmesi, Almanya’nın hoş geldin kültürüne ait olamaz.” Mavi Kart konusunda başvuruların sayısı ve sonuçları hakkında ilk istatistikler, 2013 yılı Ocak ayında açıklanacak. (Deutsche Welle Türkçe)