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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da manken yarışması bomba ihbarı nedeniyle iptal oldu

Almanya'da düzenlenen "Almanya Top Modelini Arıyor" isimli yarışmanın TV'den canlı olarak yayınlanan finali, bomba ihbarı nedeniyle iptal edildi. Binlerce izleyici salondan tahliye edildi.

15 Mayıs 2015 11:47


Polis yetkililerinin açıklamasına göre yarışmanın düzenlendiği Mannheim'daki SAP Arena'ya telefonla saat 21:07'de bomba ihbarı yapıldı. Kimliğini açıklamayan bir kadının yaptığı ihbar üzerine yaklaşık 10 bin seyircinin bulunduğu salonun boşaltılması kararlaştırıldı.

SAP Arena'nın yanı sıra salonun yanında yer alan bir başka binada da özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Aramada soyunma odalarında şüpheli bir valiz bulundu. Polis, valizde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.

Büyük organizasyonlar güvenlik nedeniyle iptal ediliyor

Heidi Klum'un sunuculuğunu yaptığı "Almanya Top Modelini Arıyor" (Germany's next Topmodel) isimli yarışma 10'uncu kez düzenleniyor. Finale 17 – 19 yaşları arasında 4 genç kız kalmıştı.

Almanya'da bu yıl içinde güvenlik gerekçe gösterilerek bazı etkinlikler iptal edilmişti. Frankfurt'ta bir bisiklet yarışı, Braunschweig'da ise karnaval geçidi terör uyarısı nedeniyle ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaTop Modelini Arıyor34;Mannheim SAP ArenaSAPArenaKlumTopmodel)BraunschweigDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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