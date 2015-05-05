Almanya'da makinistlerin bir haftalık grevi başladı



Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL) grevi, dün saat 15:00'te yük taşımacılığında tren seferlerinin durmasıyla başlamıştı. Saat 02:00 itibariyle buna yolcu taşımacılığı da eklendi. Pazar günü saat 09:00'da normale dönülmesi planlanıyor.

Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn), her üç uzun mesafeli seferden birinin yapılacağını açıkladı. Bölgesel seferlerin önemli ölçüde aksaması, grevin GDL Sendikası'nın en çok üyeye sahip olduğu Almanya'nın doğusunda etkili olması bekleniyor. GDL üyeleri yaklaşık 10 aydır devam eden anlaşmazlık boyunca sekinci kez greve gidiyor.

'Sendika lideri kedi-fare oyunu oynuyor'

Öte yandan hükümet kanadından GDL Sendikası'na eleştiriler sürüyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Frup Başkan Yardımcısı Michael Fuchs, demir ve havayollarında toplu sözleşme sürecine yasal düzenleme getirilmesini talep etti. Fuchs, "Bir sendika lideri yüz binlerce demiryolu yolcusuyla kedi fare oyunu oynuyor" dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Wolfgang Steiger, anlaşmazlığı çözmesi için Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Çalışma Bakanı Andrea Nahles'i bir an önce harekete geçmeye çağırdı. Steiger, "iş kolundaki ihtilafın zorunlu uzlaşmayla giderilmesini" önerdi.