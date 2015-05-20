Almanya'da makinistler süresiz greve çıktı



Almanya'da makinistlerin bu yıl çıktığı 9'uncu grev dün saat 15:00'te yük taşımacılığında iş bırakma eylemiyle başladı. Bugün saat 02:00'den itibaren yolcu taşımacılığı da buna eklendi. GDL hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanan pazarlıkların ardından tekrar greve gitme kararı almıştı.

Sendika, pazarlıkların sonuçsuz kalmasında sorumluluğun Alman Demiryolları İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) ait olduğunu açıklamıştı. GDL, işvereni kendilerini oyalamakla ve hükümetin yaz mevsiminde çıkaracağı yeni toplu sözleşme yasasını beklemekle suçluyor. Söz konusu yasa, GDL gibi küçük sendikaların yetkilerini azaltıyor ve toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlıyor.

Makinistlerin 10 Mayıs'ta başlattığı 6 günlük iş bırakma eylemi, Alman Demiryolları'nın en uzun süreli grevi olarak kayıtlara geçmişti. GDL Başkanı Claus Weselsky, bu grevin daha da uzun sürebileceğini açıkladı.

Greve tepkiler

Lojistik şirketlerini temsil eden meslek kuruluşu BME'nin yetkilisi Gunnar Gburek, grevin işletmeler için "saf zehir" anlamına geldiğini söyledi. Demiryollarındaki yük taşımacılığının önde gelen müşterilerinden kimya endüstrisinin lojistik konseptini gözden geçirdiği belirtildi.

Alman Memurlar Birliği Sendikası (DBB) Başkanı Klaus Dauderstädt greve destek verdi. "GDL'nin hedeflerinin arkasında duruyoruz" diyen Dauderstädt, toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasından dolayı tek bir tarafın suçlanamayacağını, işverenin hızla uzlaşma sağlanabilmesi için yeterli çabayı harcamadığını savundu.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Genel Başkanı Reiner Hoffmann ise GDL Başkanı Weselsky'i eleştirdi. Hoffmann, "Weselsky'nin hükümetin hazırladığı yeni toplu sözleşme yasasına karşı müşteri ve yolcuları kullandığını" ileri sürdü.