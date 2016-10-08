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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mağdur edilen eşcinsellere tazminat ödenecek

Almanya Adalet Bakanı Maas, cinsel yönelimleri yüzünden yargılanıp ceza alan eşcinsellere 30 milyon Euro tazminat ödenmesinin planlandığını açıkladı

08 Ekim 2016 17:47

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demecinde 175 sayılı kanun maddesinden dolayı hüküm giyenlere tazminat ödeneceğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili politikacı konuya ilişkin tasarının Ekim ayı içerisinde meclise getirileceğini belirtti. Tazminat miktarının vakadan vakaya değişebileceğini ve bu konuda gerekli incelemelerin yapılacağını söyledi.

 

Onbinlerce mağdur var

 

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 1945 yılından bu yana 50 binden fazla erkek hakkında eşcinsellik yasasını ihlal etmek suçundan kovuşturma başlatıldı ve hapis cezalarına çarptırıldı. Bu kişiler ayrıca iş ve evlerinden atıldı, toplumdan dışlandı.

Eşcinsellik Alman İmparatorluğu'nun kuruluş yılları sırasında 1871'de "175 sayılı kanun" uyarınca yasaklanmıştı. Nasyonal Sosyalizim döneminde bu konudaki düzenlemeler sertleştirildi ve mevcut haliyle Federal Anayasa'ya dahil oldu. 1994 yılında 175 sayılı kanun maddesi kaldırıldı. Doğu Almanya'da ilgili madde 1968'de kaldırılmıştı. Nasyonal Sosyalizm döneminde karara bağlanmış bu konudaki davalar 2002 yılında tamamiyle ortadan kaldırılırken, Nasyonal Sosyalizim döneminden sonraki süreçte alınan kararla ilgli bir işlem henüz yapılmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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