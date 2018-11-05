Almanya'da lastiği patlayan araç takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Mümin Karaca / Heilbronn, 5 Kasım (DHA) – Almanya’nın Heilbronn kentinde bulunan Bad Rappenau kasabası yakınlarındaki 6 nolu Nürnberg otobanında lastiği patlayınca kontrolden çıkan araç, takla atarken kazada, Bolu\'lu üç kardeş, Burcu Yurdakul (24) öldü, arabayı süren İsmail (21) ve kardeşi Beyza Nur (19) ağır yaralandı.

Kaza, 6 nolu otobanda Köln\'den Heilbronn yönünde, Bad Rappenau mevkiinde meydana geldi. Köln\'den Heilbronn\'a gelirken araba, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünen çıkıp takla attı. Kazada, önde oturan Burcu Yurdakul olay yerinde hayatını kaybederken kardeşleri İsmail ve Beyza Nur yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Heilbronn kent hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 19 yaşındaki Beyza Nur\'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Fotoğraflı)