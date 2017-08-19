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Dünya

Almanya'da kurbanlıklar satışa hazır

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 19 Ağustos (DHA) - Almanya'da kurbanlıkların mezbahane ve çiftliklerde satışına başlandı

19 Ağustos 2017 20:20

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 19 Ağustos (DHA) - Almanya\'da kurbanlıkların mezbahane ve çiftliklerde satışına başlandı. Bazı eyaletlerde yaz tatilinin devam etmesi nedeniyle şu an yoğunluk yaşanmasa da önümüzdeki günlerde kurbanlıklara ilginin artması bekleniyor. Köln yakınlarındaki Brühl\'de 28 yıldır faaliyet gösteren Demirbaş Mezbahanesinin sahiplerinden Birdal Demirbaş, fiyatların ise geçtiğimiz yıla göre pek değişmediğini söyledi. Demirbaş, koyunda alış fiyatı son bir yılda yüzde 10 civarında artmasına rağmen bunu müşteriye yansıtmamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Fiyatlar kiloya göre değişiyor

Birdal Demirbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ortalama 30 kilogram eti çıkacak bir koyun 150 Euro. 50 kilo eti çıkacak bir koyun ise 200-220 Euro\'yu bulur. Vatandaşların 30 kilo eti çıkan bir erkek kuzu içinse 270 Euro\'yu hesaplamaları gerekir. Tabii burada kaliteli hayvanlardan bahsediyoruz. 120 Euro olan kurbanlık da var ama 15 kilo eti çıkar. Canlı 60 kilo gelen bir hayvandan 30 kilo et çıkar yani yarı yarıya fire verir. Büyükbaşlara 7 hisse olarak giriliyor. Bir hisse yaklaşık 300 Euro ve hisse başına 50-55 kilo et düşer. Ama düşen et miktarı azaldıkça hisse ücreti de 240-250 Euro\'ya kadar düşüyor. Bunu tam olarak söylemek mümkün değil.”

Birdal Demirbaş, keçi fiyatlarının koyun fiyatlarıyla hemen hemen aynı olduğunu da söyledi.

Görüntü dökümü:

-Koyunların görüntüsü

-Birdal Demirbaş ile röportaj

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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