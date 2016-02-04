Almanya'da kundaklama davası



Rostock Eyalet Mahkemesi'ne çıkarılan 2 zanlı Groß Lüsewitz isimli yerleşim yerinde bulunan bir sığınmacı barınağına 2014 yılının ekim ayında 2 adet molotof kokteyli fırlatmakla suçlanıyor.

25 ve 26 yaşlarındaki iki zanlının kundaklama ve cinayete kast suçlarını işlediği belirtiliyor. Savcılık iddianamesinde, "Barınakta yaşayanların olduğunu biliyorlardı. Eylemlerinde ilticacıların ölebileceklerinin bilincindeydiler" ifadesine yer verildi.

Kundaklama eyleminde ölen ve yaralanan olmamış, zanlılar geçen yılın ağustos ayında tutuklanarak cezaevine konmuştu. Zanlıların suçlamaları kısmen kabul ederek itiraflarda bulundukları belirtildi.

Saldırılar beş katına çıktı

Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da 2015 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırıların 1005'e ulaştığını açıklamıştı. Kurumun verilerine göre, bu sayı bir önceki yıla kıyasla beş kat dolayında bir artışa tekabül ediyor. Söz konusu saldırılar arasında, mülteci yurtlarının kundaklanmasından, binaların duvarlarına nefret söylemleri ve gamalı haç işareti çizilmesine kadar değişik türde saldırılar bulunuyor.