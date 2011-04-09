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Dünya

Almanya'da kum fırtınası: 8 ölü, 131 yaralı

Almanya'da dün yaşanan kum fırtınasının neden olduğu zincirleme kazada 8 kişi öldü, 27’si ağır olmak üzere 131 kişi yaralandı.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Almanya’nın doğusunda bulunan Rostock şehri yakınlarında dün yaşanan kum fırtınasının neden olduğu zincirleme kazada 8 kişi öldü, 27’si ağır olmak üzere 131 kişi yaralandı.

Almanya'da kum fırtınası: 8 ölü, 131 yaralı

Baltık Denizi kıyısındaki Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde meydana gelen kazaya 80 araç karıştı. Olay deniz kıyısındaki tatil yerlerine uzanan A19 otobanında yaşandı.
 
Bir anda ortaya çıkan kum fırtınasının nedeniyle görüş mesafesini sıfıra düşürmesi sonucu önlerini göremeyerek kaza yapan araçlardan 17’si otomobil, 3’ü kamyon olmak üzere 20’si alev alarak yandı.
 
Kaza üzerine hurda araç mezarlığına dönen otoban çift yönlü trafiğe kapatıldı.
 
Hız sınırı uygulanmayan karayolunda ilerleyen sürücüler kasırga halinde gelen kum fırtınası nedeniyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını anlattı.
 
ARD, 8 kişinin öldüğü kazada büyük bölümü hafif 131 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bir bölümünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yetkililer arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ölü sayısında artış yaşanabileceğini ifade etti.
 
Alman Bild gazetesi ise can kaybının en az 10 olduğunu öne sürdü.
 
Otobanda her iki yönde de kazalar görülmesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin yaralılara müdahale etmekte zorlandığı belirtildi. Rostock ve Güstrow kentlerindeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

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