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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Almanya'da kriz masası toplanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye'deki darbe girişimini en sert şekilde kınadığını bildirdi. Federal hükümetin kriz masasının Türkiye'deki gelişmeleri ele almak üzere cumartesi günü toplanacağı belirtiliyor.

16 Temmuz 2016 15:25


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki darbe girişimini kınayarak endişesini dile getirdi. 'Türkiye'nin demokratik temel düzenini şiddetle değiştirmeye yönelik tüm girişimleri en şiddetli şekilde kınadığını' belirten Steinmeier, Türkiye'deki son gelişmelerden son derece büyük endişe duyduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı, kan dökülmeye devam edilmesini engellemenin öncelik taşıdığını vurgulayarak tüm tarafları Türkiye'deki demokratik kurumlara ve anayasal düzene saygı göstermeye çağırdı. Steinmeier, TBMM'de temsil edilen partilerin demokratik ilkelere sahip çıkmasını 'cesaret verici' diye nitelendirdi.

Kriz masası toplanıyor

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, federal hükümetin kriz masası cumartesi günü Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Alman Dışişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'daki Alman vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yaparak, özellikle kamuya açık alanlar ve insan kalabalıklarından kaçınmaları, belirsizlik durumlarında otel ve evlerinden çıkmayarak medyadan durumu takip etmeleri çağrısı yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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