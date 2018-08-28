Almanya'da 'Kötü Haber' temasıyla gerçekleşen bienalde Erdoğan heykeli!

Almanya’nın Wiesbaden kentinde Bienale etkinliği bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeli dikildi.

Yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki heykel kentin Platz der Deutschen Einheit isimli ünlü meydanındaki polis binasının karşısında bulunuyor.

Karar'da yer alan habere göre, akşam vakitlerinde dikilen heykel kentte yaşayan Türkler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Heykeli bir anda karşılarında bulan Türkler buna bir anlam veremedi. Bienale yetkilileri ise heykelin konuluş amacı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Wiesbaden Bienale bu yıl Bad News (Kötü Haber) mottosu ile sergileniyor.