Almanya'da koalisyon görüşmelerinde iyimserlik hâkim

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerinden ardından yeni hükümetin kurulması için koalisyon ön görüşmelerine cuma günü başlandı. Görüşmelere Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanları Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckardt da katıldı. Dört siyasi partiden yaklaşık 50 müzakerecinin katıldığı görüşmelerde 12 önemli konuya ilişkin her siyasi parti sunumunu yaptı.

Yaklaşık beş saat görüşmelerden bir gün sonra, siyasi parti temsilcileri, derin görüş ayrılıklarına rağmen iyimserlik mesajları verdi ve karşılıklı uzlaşmacı bir tavır çağrısında bulundu. Bununla birlikte görüşmelere katılan dört siyasi parti de kendisi için önemli müzakere konularının bir kez daha altını çizdi.

Federal hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer, bir sonraki tura hazırlanmak için cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmeden önce yaptığı açıklamada, dijital altyapının geliştirilmesi için ciddi yatırımlar talep etti. Seehofer, "İki haneli, milyar Euro'luk bir meblağ için çabalıyoruz" diye konuştu.

CSU lideri: Çok değerli görüş alışverişi oldu

CSU lideri Seehofer, Merkel ile buluşmasından önce yaptığı açıklamada, cuma akşamı başlayan koalisyon ön görüşmelerine ilişkin iyimser konuştu. Seehofer, büyük oranda uzlaşma sağlanıp sağlanmadığına yönelik soruyu, "Bu kadar çabuk olmaz" diyerek yanıtladı ancak bir uzlaşma sağlanacağına dair iyimser olduğunu kaydetti. CSU lideri, "Henüz bir karara varılmadı. Ama çok anlamlı ve değerli bir görüş alışverişi oldu" diye konuştu.

Koalisyon ön görüşmelerinin diğer müzakerecileri FDP ve Yeşiller Partisi de karşılıklı olarak uzlaşmaya açık olunması çağrısında bulundu. FDP adına müzakereleri yürüten Alexander Graf Lambsdorff, Yeşiller Partisi’nden ortak para birimi Euro politikalarında uzlaşmacı bir adım talep etti. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lambsdorff, Passauer Neuen Presse gazetesine verdiği demeçte, partisinin Euro Bölgesi’nde kontrollü bir devlet iflası süreci önerisi kapsamında, "Bir ülkenin iflas etmesi ve borç indirimine gerek duyması halinde, alacaklılara danışılmalıdır" diye konuştu.

Yeşiller: Kömür ve fosil yakıttan vazgeçilmesi belirleyici

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise partisi için insani bir mülteci politikası, dayanışma içeren bir Avrupa politikası ve sosyal adalet konularının önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Hofreiter, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerin haftasonu baskısı için verdiği demeçte, cuma günkü ön görüşmeler için "Ciddi anlamda çaba gösterme isteği tabii var ama hâlâ çok derin görüş ayrılıklarına sahibiz" diye konuştu. Koalisyon ön görüşmelerine katılan siyasi partiler arasındaki en çetin konulardan birinin iklimin korunması konusu olduğunu kaydeden Hofreiter, burada enerji alanında kömürden vazgeçilmesi ve sıfır emisyonlu ulaşımın belirleyici olduğunu söyledi.

Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) adına koalisyon müzakerelerini yürüten Daniel Caspary de NDR'in radyo kanalına verdiği demeçte, "Jamaika koalisyonu başarısız olursa, sebebi biz olmayacağız. O nedende asıl soru, ortakların ne kadar esnek olup olmadığı" diye konuştu.

Merkel: Ortak bir noktada buluşma isteğinden eminim

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de CSU lideri Seehofer ile Cuma akşamı başlayan ön görüşmelerin değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda bir sonraki koalisyon görüşmelerine nasıl devam edileceği de ele alınıyor.

Merkel, ön görüşmelerin başlangıcında "Kesin birçok görüş ayrılığı olacaktır" demişti. Ancak Merkel ortak bir noktada buluşmak için bir isteğin varlığından da emin olduğunu kaydetmişti.

Siyasi partilerin sembol renkleri siyah, sarı ve yeşili bir araya getirdiği için Jamaika olarak adlandırılan koalisyon hükümetini kurmak amacıyla Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin cuma akşamı başlattığı ön görüşmelerin, bir sonraki turunun 30 Ekim’de yapılması planlanıyor. 24 Ekim Salı ve 26 Ekim Perşembe günü de siyasi partiler arasında anlaşma sağlanamayan konuların küçük bir temsilciler ekibi ile ele alınması öngörülüyor.

Koalisyon ön görüşmelerinin gelecek haftaki gündeminde bütçe, vergiler ve diğer mali konular var. Daha sonra da iklim, enerji, çevre, eğitim, araştırma ve dijitalleşme konuları ile bir diğer önemli alan iltica, göç ve uyum konularının müzakere edilmesi bekleniyor.

AFP/dpa/Reuters, BD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe