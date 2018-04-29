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BBC Türkçe

Almanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü, seçenekler azınlık hükümeti veya erken seçim

Almanya'da liberal Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon görüşmelerinden çekildi. Başbakan Angela Merkel ya bir azınlık hükümeti kuracak ya da erken seçim kararı alacak.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da liberal Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon görüşmelerinden çekildi. Başbakan Angela Merkel ya Yeşiller Partisi ile bir azınlık hükümeti kuracak ya da erken seçim kararı alacak.

FDP lideri Christian Lindner Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını, aralarında büyük görüş ayrılıkları söyledi.

Lindner, "Ülkeyi yönetmemek, kötü yönetmekten iyidir" dedi.

Merkel de üçlü koalisyon pazarlıklarının çökmesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşeceğini açıkladı.

Steinmeier'in ülkeyi erken seçime götürme yetkisi bulunuyor.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edememişti.

Seçimler sonrası beliren tek hükümet seçeneği CDU/CSU (Hristiyan Sosyal Birlik), FDP ve Yeşiller Partisi'nin kuracağı üçlü koalisyon hükümetiydi.

Koalisyon pazarlıklarının göç, vergi ve çevre politikaları konularında tıkandığı, üç partinin bu konularda çok farklı politikalarda ısrarlı olduğu bildiriliyor.

BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill, pazarlıklarda en çok tartışma yaratan konulardan birinin de Suriyeli mültecilerin ailelerini Almanya'ya getirebilmelerine izin verilip verilmemesi olduğunu aktardı.

Jenny Hill'e göre Merkel'in liderliğindeki muhafazakarlar, özellikle de aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) seçimlerdeki büyük başarısı nedeniyle bu konuda temkinli bir politika izlenmesinden ve mültecilerin aile fertlerinin bir araya gelebilmelerini bir süre daha ertelemekten yana.

Euro, göç ve İslam karşıtı AfD seçimlerde yüzde 13 oy alıp üçüncü parti olarak ilk kez Federal Meclis'e girmiş ve "yabancıların işgaliyle" mücadele etme sözü vermişti.

Almanya'nın en büyük ikinci partisi konumundaki SPD (Sosyal Demokrat Parti) ise CDU/CSU ile bir dönem daha aynı hükümette yer almayacağını açıklamıştı.

709 üyeli Almanya Federal Meclisi'nden partilerin sandalye sayıları şöyle:

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