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Dünya

Almanya'da koalisyon anlaşması: Sosyal Demokratlar hükümete katılmayı kabul etti

Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı

04 Mart 2018 14:35

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel de kalktı. Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu. Evet oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi. Oylamadan başa baş bir sonuç çıkması bekleniyordu.

SPD üyelerinin Hristiyan Birlik partileri ile (CDU/CSU) yeni hükümetin kurulup kurulmaması konusundaki oylaması iki hafta sürdü. SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor. 

Katılım yüksek

Sosyal Demokrat partili 463 bin üye mektupla kendilerine yöneltilen "Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın mı?"  sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle yanıt verdi.

Cumartesi gece yarısına kadar partinin Leipzig'deki merkezinde toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e getirilerek, gece boyunca sayıldı.

SPD genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz, oylamaya çok  yüksek katılım olduğun belirtti ve kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. 

Sosyal Demokrat Parti'nin oyları genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti muhalefette yer alacağını açıklamıştı.  

Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

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