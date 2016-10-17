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BBC Türkçe

Almanya'da kimyasal tesiste patlama: En az 1 ölü

Almanya'da bir kimyasal malzeme işleme tesisinde meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yol açtığı yangın ve etrafa yaydığı duman nedeniyle şirket yetkilileri halktan evlerinde kalmalarını istedi.

17 Ekim 2016 21:58

Dünyanın en büyük kimyasal madde şirketi olan BASF'ın Ludwigshafen'daki ana merkezinde yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Şirket halka evlerinde kalmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Sabah saatlerinde meydana gelen patlama yangınlara da neden oldu.

İlk incelemelere göre, patlamaya bir boru hattında yapılan tamiratın yol açtığı tahmin ediliyor.

Şirket Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Çevresel ölçüm araçlarımız tesisin etrafında dolaşıyor" dedi ve herhangi bir kimyasal tehdit olmadığını ekledi.

Patlamanın ardından olay yerinden gelen görüntülerden büyük bir yangın ve koyu gri renkte bir dumanın etrafı kapladığı, dumanların neredeyse 100 metre yüksekliğe ulaştığı anlaşılıyor.

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