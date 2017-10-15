T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da kestane ve ateşin sıcaklığında sanat

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Ekim (DHA) - Almanya'nın Nürnberg  kentinde her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 11

15 Ekim 2017 15:16

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Ekim (DHA) - Almanya\'nın Nürnberg  kentinde her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 11.si gerçekleştirilen Gostenhof Sanat Şenliği (GOHO) başladı.
Şenlikte yer alan sanatçıların başında yer alan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam Rıza Özlek’in eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Rıza Özlek’in bir eseri’ de Gostenhof Metrosunda sergilendi.
Bu yıl 60 sanatçının katıldığı etkinlikte, 50nin üzerinde atölye kapılarını ziyaretçilere açarken, Rıza Özlek’ de kendi sanat bahçesinde akşam saatlerinde, \'kestane, ateş ve sanat\' adlı bir gece düzenledi.
Rıza Özlek, kestane ve ateşin sıcaklık verdiğini, sanatında sıcaklık olduğunu belirterek, böyle bir hareketlik yaşadıklarını söyledi. 
Gostenhof sanat etkinliğinde yer alan bir diğer sanatçımız Ebruzen Ümit Gümrükçü ise Nahbarschafthaus binasındaki atölyesinde ebru sanatını tanıttı. Ümit Gümrükçü, ebru sanatı üzerine verdiği kurslarla Almanlara bu sanatın sevdirdiğini söyledi.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Rıza Özlek ve esermleri
- Rıza Özlek konuşuyor
- Rıza Özlek’in Metro istasyonundaki eseri
- Kestane ve Ateşli sanat gecesi
- Ebruzen Ümit Gümrükçü 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taner TüzünNürnbergEkim DHAAlmanya NürnbergGostenhof SanatGOHOGüzel Sanatlar AkademisiRızaGostenhof MetrosundaBuEbruzenGümrükçüNahbarschafthausAlmanlaraDÖKÜMÜ RızaMetroKestaneAteşliGümrükçü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24