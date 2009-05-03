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Sağlık

Almanya’da kesinleşmiş vaka sayısı 8’e yükseldi

Almanya'da domuz gribini yakalanan hasta sayısı 8'e yükseldi.

03 Mayıs 2009 03:00

Almanya'da domuz gribini yakalanan hasta sayısı 8'e yükseldi.

Almanya'nın önde gelen salgın hastalıklar araştırma merkezlerinden biri olan Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Brandenburg eyaletinde, Almanya-Polonya sınırında bulunan "Frankfurt an der Oder" kentindeki bir çiftin, H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribine yakalandığının tespit edildiği bildirildi.

Çiftin, Hamburg kentinde yaşayan ve bu hastalığa yakalanan bir kişiyle birlikte Meksika'dan gelen aynı uçakta bulunduğu kaydedildi.

Almanya'da 20 kişinin bu hastalığa yakalandığının tahmin edildiği, ancak bu 8 kişi dışındakilerin durumlarının henüz doğrulanmadığı belirtildi.

(AA)

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