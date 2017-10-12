Almanya'da kaza'da ölen Julia Kabaca son yolculuğuna uğurlandı

Mümin Karaca / Butzbach, 11 Ekim (DHA) - Almanya\'nin Hessen Eyaletinin Butzbach kenti\'nde meydana gelen trafik kazasında ölen üç Türk gencinden, Julia Kabaca (20) Butzbach\'ta dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Julia, Butzbach St. Petrus ve Paulus Kilisesi\'ndeki törenin ardından Butzbach Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Törene, ailesi yakınları ve dostları katıldı. Cenaze töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Julia Kabaca için önce kilisede bir ayin düzenlendi. Tören ardından, Kabaca ailesi ve diğer yakınlarının bahçede taziyeleri kabul etmesiyle devam etti.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Törende; Süryani cemati mensupları, Julia Kabaca’yı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Ailesi’nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı ve seveninin de katıldığı cenaze töreninde Julia’in cenaze törenine katılan kalabalık kiliseye sığmadı. Cenaze töreninin ardından kalabalık genç kızın tabutunu omuzlarda taşınırken diğer sevenleri arkasından yürüdü. Julia Kabaca\'ın vasiyeti üzerine taputunun üstüne beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

Kabaca, kilisede düzenenlenen törenin ardından Butzbach Şehir Mezarlığı\'nda göz yaşları arasında defnedildi. Ardından 10 tane beyaz güvercin kafesin içinden gökyüzüne bırakıldı.

Erken yaşta hayatını kaybeden Julia’nın cenazesinde sinir krizi geçiren yakınları ise hazır bekleyen ambulansta tedavi gördü.

Genç kızın arkadaşları, Julia\'nın hayatının baharında gencecik cıvıl cıvıl hayat dolu biri olduğunu, okuyup topluma yararlı bir insan olmayı hayal ettiğini söylediler.

Paula Yalman (23) Cenazesi Bad Vilbel\'de hafta sonu düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.

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