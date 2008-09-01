Almanya'da Kapadokya Haftası

Kapadokya Kültür Derneği Başkanı Mümin Uluç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Kapadokya Tanıtım ve Kültür Haftası etkinliklerinin Almanya'nın Essen kentinde yapıldığını anımsattı.



Etkinliklere yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını, katılanların büyük çoğunluğunu da Alman vatandaşlarının oluşturduğunu belirten Uluç, bu organizasyonları hem Türkiye hem de Kapadokya turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.



Uluç, Essen'de açılan Türk Kültür Fuarı'nda iki gündür devam eden etkinliklere katılan yabancı uyruklu vatandaşlara, Türkiye ve Kapadokya'nın tarihi ve turistik değerlerini anlattıklarını, broşür ve tanıtım CD'leri dağıttıklarını söyledi.



Etkinliklerde ayrıca Kapadokya ve Türkiye konulu fotoğraf sergisi açtıklarını, halı dokuma, çanak-çömlek yapımı ve halk oyunları, dans, sema gösterilerine yer verdiklerini anlatan Uluç, İngiltere, Hollanda ve Avusturya'da da tanıtım haftaları yapmak için hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi.

