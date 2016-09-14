Almanya’da istismara karşı okullarda kampanya



Alman hükümetinin Çocuk İstismarıyla Mücadele Sorumlusu Johannes-Wilhelm Rörig, bütün okullardan cinsel istismar ile mücadeleyi artırmalarını ve öğrencileri çağdaş medya araçları ile gelen tehlikeye karşı uyarmalarını istedi. Başkent Berlin'de salı günü “Cinsel Şiddetin Olmadığı Okul” adlı kampanyanın tanıtımında konuşan Rörig, Almanya'da her sınıfta bir ile iki çocuğun istismar mağduru olduğuna dikkati çekti.

Rörig, 2015 yılında cinsel istismara ilişkin 12 bin suç duyurusu yapıldığını ancak sayının daha yüksek olmasından kaygı duyulduğunu belirterek, rakamın 100 bine ulaşabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti.

İstismarın sadece okulda yaşanmadığını vurgulayan Rörig, çocuk ve gençlerin ailede, sosyal çevrelerinde veya yaşıtları arasında cinsel istismara uğrayabileceğini söyledi. Rörig, öğrenci, öğretmen ve ailelerin özellikle dijital medyanın tehlikeleri konusunda aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

‘Susulmaması gerekiyor'

Kampanya eğitimci ve öğretmenler konu hakkında harekete geçirmeyi, dikkat etmeyi, soru sormayı ve öğrencileri koruyacak konseptleri geliştirmeyi hedefliyor. Rörig, “Almanya'daki okullarda cinsel şiddet konusunda artık susulmaması gerektiğini” vurguladı.

Almanya'daki 16 eyaletin eğitim bakanlarının işbirliği ile başlatılan kampanya ilk etapta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde uygulamaya geçirilecek. Bu kapsamda her okula konuyla ilgili bir dosya gönderilecek ve eyalet çapında beş konferans düzenlenecek. 2018 yılının sonuna kadar ise bütün eyaletlerde kampanya başlatılmış olacak. Kampanyaya Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ile Eğitim ve Terbiye Birliği (VBE) de destek veriyor.

Federal Hükümet Çocuk İstismarıyla Mücadele bünyesinde kurulan Mağdurlar Konseyi üyesi eğitim bilimci Catharina Beuster, çocukların verdiği sinyalleri değerlendirebilmeleri ve ve onlara yardım edebilmeleri için özellikle öğretmen ve eğitimcilerin meslek için eğitim alması gerektiğini söyledi. Kampanyanın tanıtımında konuşan Beuster, cinsel istismarın engellenmesi ve bu konuda yardım edilmesi konusunda sorumluluğu sadece yetişkinlerin taşıdığını vurguladı.