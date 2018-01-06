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Dünya

Almanya'da İsrail devletini tanımayan göçmenler sınır dışı edilebilecek

Almanya'da 'anti semitist göçmenlerin' sınır dışı edilmesine olanak sağlayacak tasarı 27 Ocak tarihinde parlamentoya sunulacak

06 Ocak 2018 22:39

Almanya'da 'anti semitist göçmenlerin' sınır dışı edilmesine olanak sağlayacak bir mevzuat tasarısı hazırlandığı bildirildi.

Politico'dan Laurens Cerulus'un aktardığına göre, Başbakan Angela Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakı, Almanya'da 'anti semitizmin her türlüsünü' sınır dışı edilme gerekçesi haline getirecek bir mevzuat tasarısı üzerinde çalışıyor.

Sputnik’in Die Welt gazetesine dayandırdığı habere göre, 'Yahudilerin yaşam biçiminin mutlak kabulü' entegrasyonun temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilecek. Habere göre "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini, ya da İsrail devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip olamayacak.

​Tasarının Yahudi soykırımını anma günü olan 27 Ocak tarihinde meclise sunulacağı belirtildi.

“Kararlılıkla karşı çıkacağız”

Konuyla ilgili olarak konuşan CDU ve CSU ittiffakının başkan vekili Stephan Harbarth 'Arap ve Afrika kökenli göçmenlerin anti semistliğine kararlıklıkla karşı çıkacağız' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından Almanya'da düzenlenen bir eylemde İsrail bayrağı yakılması tartışma konusu olmuştu. Alman kamuoyunun bir bölümü duruma tepki göstermişti.

Önergenin yaşanan bayrak krizinin üzerine gelmesi dikkat çekti.

 

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