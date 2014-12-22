Almanya'da İslam karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı gösteriler sürüyor. 'Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi Alman bayraklarıyla Dresden kentinde gösteri yaptı.



Binlerce kişi, Dresden'in Semperoper Opera Salonu önünde toplanıp İslam ve göçmen karşıtı dövizler taşıdı. Taşınan pankartları arasında "Kendi Almanya'mızı özledik", "Göçmenlerin sosyal refahımızdan yararlanmasını durdur" sloganları dikkat çekti.

Al Jazeera'nin haberine göre, iki ay önce ortaya çıkan Pegida'nın ilk gösterilerine Dresden’de ise 200 kişi katıldı. Daha sonra ahreket büyüdü, iki hafta önceki gösteriye 10 bin, 16 Aralık'takine de 15 bin kişi katıldı. Siyasilerin karşı açıklamalarına rağmen bu akşamki göstrilere katılım merak ediliyordu. Reuters'ın geçtiği fotoğraf ve bilgilere göre katılım binlerle ifade ediliyor.

Pegida'nın İslam ve göçmen karşıtı tavrı kısa sürede ülke çapında yayıldı. Pegida lideri 41 yaşındaki Lutz Bachmann, "Almanya'daki siyasetçiler halkla teması kaybetti. O yüzden burada ne olduğunu anlayamıyorlar" açıklamasını yaptı.

'Biz Nazi değiliz'

Alman medyasında çıkan haberlere göre Pegida lideri Bachmann'ın sicilinde alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar bulunuyor. Bachman Pazartesi günkü gösteride medyayı suçlayıp, kalabalığa 'Yalancı medya' sloganları attırdı.

Bachman, amacının Dresden'de başlayan hareketi 14 merkeze daha yaymayı amaçladığını söylüyor.

Göstericilerden Dresden Teknik Üniversitesi'nden Lutz Hagen, Pegida'nın aşırı sağcı olarak nitelendirilmesini yanlış bulduğunu söylerken, "Şimdiden genişledi. Daha da genişleyecek" dedi.

46 yaşındaki Thomas tretz de, "Biz Nazi değiliz" derken, "Bizler Almanya'nın Müslümanlaşmasına karşı çıkan barışçıl vatandaşlarız" dedi.

Dresden her yıl Almanya'nın en büyük neo-Nazi gösterilerine tanıklık ediyor. Ülkenin aşırı sağa en yakın kentlerinden.