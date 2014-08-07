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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD kavgası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Herford'da radikal İslamcılar ile bir grup Yezidi arasında kavga çıktı.

07 Ağustos 2014 23:31


Kavganın Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) karşıtı bir pankart nedeniyle çıktığı kaydediliyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Herford'da bir grup Yezidi, Yezidi bir döner dükkanı sahibine yönelik saldırıyı protesto etmek için çarşamba akşamı bir araya geldi. Dükkanın önüne IŞİD karşıtı bir pankart getirildiği ve kavganın bu nedenle patlak verdiği kaydediliyor.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada iki kişi hafif yaralandı. Yaralılardan birinin döner dükkanının sahibi, diğerinin ise 16 yaşındaki bir öğrenci olduğu belirtiliyor.

Öte yandan insan hakları savunucuları IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan binlerce Yezidi ve Hristiyan için yardım çağrısı yapıyor.

Kürt peşmergelerle çatışma halinde olan IŞİD'in son olarak, Irak’ta en yoğun Hristiyan nüfusun yaşadığı Karakuş'un yanı sıra Tel Keyf, Bertela ve Karamleş kentlerini ele geçirdiği, bu kentlerde yaşayan yaklaşık 100 bin Keldani'nin de bölgeden kaçmasına neden olduğu bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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