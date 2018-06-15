Almanya'da ırkçı saldırı: “Gözümü yumduğumda, adamın yumruk atmasını görüyorum"

Temel Elcivan / Gelsenkirchen, 15 Haziran (DHA) – Almanya’da bir ırkçının saldırısına uğrayan Ayşe Binek, yaşadığı şoku, \"Gözümü yumduğumda, adamın yumruk atmasını görüyorum\" diye anlattı.

Almanya\'nın Gelsenkirchen kentinde arabasını park edeceği sırada ırkçı saldırıya uğrayan ve dört gün hastanede tedavi gören Ayşe Binek, yaşadıklarını DHA\'ya anlattı.

Gelsenkirchen kentinde 11 Haziran Pazartesi günü ırkçı saldırıyla darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerden dolayı hastanede tedavi altına alınan üç çocuk annesi Ayşe Binek, doktorlardan izin alarak arife günü evine geldi. Binek’in tedavisinin devam edip etmeyeceğine doktorlar karar verecek.

Yaşadığı saldırının üstünden günler geçmesine rağmen, o anları korkulu gözlerle anlatan 43 yaşındaki Binek, “Adam arabamın penceresinden içeri tokat sallamaya başladığında, hemen çocuklarım aklıma geldi, çocuklarımı da bulup zarar verirler diye düşündüm. Hastaneye götürüldüğümde de doktorlara, çocuklarıma dokunulmasın, onlar için endişeliyim demişim. Bunları eve gelirken doktorlar anlattı“ dedi ve olay gününü şöyle özetledi: “Belediye binasında bir toplantıya katılmak için arabamla gitmiştim, belediyeye yakın bir yerde arabayı park edecektim. Park yerinde bir adam bisikletiyle arabanın önünden geçiyordu, ben de geçmesini bekliyordum. Birden durdu, \'pis Türkler\' diyerek arabaya geldi ve açık pencereden bana tokat atmaya başladı. Orada geçen bir kadın olayı görüp ‘ne yapıyorsun’ diye seslendi, ama adam dinlemedi. Sonra Akif Candemir, görüp geldi, bırak kadını deyince, adam ona da aynı şekilde saldırdı. Bir süre yerde boğuştular. Sonra olay yerine gelen polisler, bana umursamaz tavırla davrandı, adamın bana küfürlerini duyan ve tartaklamasını gören kadının şahit olmak istemesini duymazlıktan gelmesi de beni ayrıca üzdü“.

Ayşe Binek, “Hastanede kaldığım süre boyunca, ne zaman gözlerimi kapasam, adamın yumruklu saldırısı gözümün önüne geliyordu. Saldırı beni, ruhen ve bedenen çok yıprattı“ dedi.

Boynuna, omuzlarına ve karın bölgesine aldığı darbelerden dolayı hastanede tedavi edilen Ayşe Binek, “Sonradan adını öğrendiğim Akif Candemir olmasaydı, belki de adam bana daha fazla zarar verecekti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca olay sırasında orada bulunan kadına da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Eşimle beraber avukata başvurduk. Hukuki yoldan hakkımızı arayacağız, bize bayram üstü bu kabusu yaşatan adam hukuken cezasını bulsun istiyoruz“ dedi.

Eşinin başına gelenlerle ilgili konuşan Mehmet Binek, “Olayla ilgili telefon geldiğinde şok olmuştum. Günün ortasında, hiç bir suçu yokken şehir ortasında kadına el uzatıyorlar. Kadına el uzatılmasını asla kabul edemiyorum, bu benim çok zoruma gidiyor. Olaydan beri kaç gündür uyku uyuyamıyoruz, bayram üzeri huzurumuz kalmadı, perişan olduk. Ama bütün Almanlara aynı gözle bakamayız. çocukların okulunda ve çevremizde ki Alman komşular, olaya tepki gösteriyorlar“ dedi.

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-Binek ailesinin evinde Ayşe Binek ve Mehmet Binek ile röportaj