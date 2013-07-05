Almanya'da ırkçı örgüt yargılanıyor

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında, sekizi Türk 10 kişiyi öldürmekle itham edilen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyelerinin yargılandığı davada, 19. duruşma görüldü.

Terör örgütüne silah temin ettiğini itiraf eden sanık Carsten Schultze'ye duruşmada bazı silahlar gösterildi ancak sanık, silahlardan hangisinin o dönemdeki silah olduğuna açıklık getiremedi.

Terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanan Carsten Schultze, polise verdiği ifadesinde ise susturuculu bir silahı cinayet silahı olarak bildirmişti. Bugün kendisine gösterilen 10 silahtan iki üçünü işaret eden Schultze'nin bunlardan hangisini temin ettiğini tam olarak belirtememesi dikkati çekti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmada kriminal dairesi polisleri de şahit olarak dinlenildi.

Polislerden birisi davalı ve davacılar tarafından "profesyonel" olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Söz konusu polis mahkemeye getirilen silahlar ile cinayetlerde kullanılan silahın aynı olmayabileceğini aynı modelin farklı silahı olabileceğini belirtmesi ve bazı evrakları okuması istendiğinde gözlüğünü unuttuğunu ve okuyamayacağını bildirmesi, salondakilerin tepkisini çekti.

Diğer şahit polis ise sanıklardan Holger G'nin o günkü ifadesini anlattı.