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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da İranlı ajan operasyonu

Alman polisinin İran adına casusluk yaptıklarından şüphelenilen kişilerin evlerine baskın düzenlediği bildirildi. Evleri aranan kişilerden 10'unun İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü mensubu olduğu düşünülüyor.

17 Ocak 2018 00:18

Alman "Focus" dergisi, İsrail ve Yahudi cemaatine karşı istihbarat çalışması yaptıkları ve İran adına casusluk faaliyetinde bulundukları şüphesiyle Almanya çapında pek çok eyalette polis baskınları düzenlendiğini bildirdi.

Konutlarında arama yapılan şüpheliler arasında on kişinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel tim Kudüs Gücü’ne mensup oldukları ve bu nedenle "çok tehlikeli" olarak sınıflandırıldıkları belirtiliyor. Savcılığın aramalar için verdiği yetki yazısında zanlıların Kudüs Gücü mensubu olduğu şüphesine de yer verildi. İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü, ülke içi ve dışında rejim muhaliflerine yönelik düzenlediği operasyonlarla tanınıyor.

Focus haberinde Kudüs Gücü'nün İran gizli servisi Vevak için cinayet timleri oluşturduğu, Filistinli radikal Hamas örgütü adına da cinayetler işlediği belirtiliyor.

Alman polisinin Salı günü Berlin, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde düzenlediği ve özel polis timlerinin de katıldığı operasyonda gözaltı ya da tutuklama olmadığı, casusluk suçlamasından olası tutuklama emrinin Karsruhe'deki soruşturma hakimleri tarafından verileceği belirtiliyor.

Polis baskınlarının Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın kapsamlı gözlem çalışmaları sonucunda başlatıldığı kaydedildi.

1992 yılının Eylül ayında Berlin'deki Mykonos adlı lokalde sürgündeki dört İranlı politikacının öldürülmesi Almanya-İran ilişkilerinde ciddi krize yol açmış, soruşturmalar sonucunda cinayet emrinin İran İstihbarat Teşkilatı tarafından verildiği ortaya çıkmıştı.

afp,dpa, ÇA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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