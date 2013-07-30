Almanya'da 'internet bakanı' görev başında

Almanya, ''internet dışişleri bakanı'' görevlendirdi. Amerikan istihbaratının her türlü haberleşmeyi dinlediğinin ortaya çıkmasını takiben Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Almanya'nın sanal çıkarlarını gözetecek özel yetkili bir isim görevlendirdi.

ABD'nin dünya genelinde patlak veren dinleme skandalı üzerine Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, tarafından görevlendirilen diplomat ve güvenlik uzmanı Dirk Brengelmann bundan sonra Almanya'nın 'siber çıkarlarını' kollayacak. Hafta başı itibariyle göreve başlayan 57 yaşındaki diplomat, Almanya'nın uluslararası sanal istihbarat çıkarlarının gözetilmesinde önemli rol oynayacak.