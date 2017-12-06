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Dünya

Almanya'da imamlar hakkındaki 'casusluk' soruşturmasında takipsizlik kararı

DİTİB çalışanları ve din görevlileri Almanya'da FETÖ ile bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri Ankara’ya iletmekle suçlanıyordu

06 Aralık 2017 22:10

Almanya Federal Başsavcılığı, bazı din görevlilerinin FETÖ  yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi notları gönderdiği iddiasıyla başlatılan "gizli servis için casusluk faaliyeti" soruşturmasını takipsizlikle sonuçlandırdı.

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı din görevlilerinin Ankara’ya FETÖ yapılanmasıyla ilgili bilgi notları göndermesiyle ilgili başlatılan "gizli servis için casusluk faaliyeti" iddiasının takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan 19 DİTİB görevlisi ve imamından 7'sininin Almanya dışında bulunduğu, 7'si hakkında yeterli delil olmadığı ve 5'i hakkında da ciddi bir suç unsuru bulunmadığı belirtilerek daha önce mahkemenin savcılığın tutuklama talebini de reddettiği hatırlatıldı.

DİTİB çalışanları ve din görevlileri Almanya'da FETÖ ile bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri Ankara’ya iletmekle suçlanıyordu. 

Yeşiller Partisinin din işlerinden sorumlu sözcüsü Volker Beck geçen yıl aralık ayında konuya ilişkin Federal Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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