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Dünya

Almanya'da imam tartışması büyüyor: Türkiye'den ithal imam istemiyoruz

Almanya'da bazı politikacıların "Türkiye'den ithal imam istemiyoruz" açıklamalarının ardından başlayan tartışma sürüyor

01 Mart 2015 19:01

Almanya'da bazı politikacıların "Türkiye'den ithal imam istemiyoruz" açıklamalarının ardından başlayan ve Federal Parlamento Başkanı Norbert Lammert'in "İmamlar Almanca konuşabilmeli" sözleriyle hız kazanan tartışma büyüyor.

Federal Parlamento Başkanı Norbert Lammert'in "İmamlar Almanca konuşabilmeli" sözlerine Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'den tepki geldi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Özdemir, imamların hangi dilde vaaz vereceklerini ve dini ibadetleri yerine getireceklerini cemaatlere bırakılması gerektiğini söyledi. "Biz Latince, İbranice ya da Arapça'nın nasıl konuşulduğunu takip edecek dil polisi istemiyoruz" diyen Özdemir, önemli olan konuşmanın hangi dilde yapıldığından ziyade içeriğinin olduğunu vurguladı. Özdemir, yine de imamların kendi istekleriyle cemaatini anlayacak ve onların sorularını yanıtlayacak düzeyde Almanca öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

 

'İbranice'yi de yasaklamıyoruz'

 

Yeşiller Partisi Parlamento Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise, imamların Almanca öğrenmelerinin 'temenni edildiğini' söyledi. Welt am Sonntag'a, Almanca konuşmanın zorunlu olmasına karşı olduğunu kaydeden Göring-Eckardt, "Yahudiler'e de Sinagoglar'da İbranice konuşulmasını yasaklamıyoruz" dedi.

 

Lammert'e destek CDU'dan

 

Parlamento Başkanı Lammert'e destek Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer'den geldi. "Paralel bir toplum istemiyoruz" diyen Scheuer, uyumun gerçekleşmesi ve İslamın daha iyi anlaşılması için camilerde imamların Almanca konuşmaları gerektiğini söyledi.

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