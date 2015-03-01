‘Almanya cihatçı terör tehdidi altında’



Federal İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü pazar günü Alman Haber Ajansı dpa'ya açıklamasında, Almanya'da iç güvenliğin büyük bir tehlike altında olduğunu, her an farklı boyut ve yoğunlukta saldırılarla bu tehlikenin gerçeğe dönüşebileceğini belirtti. Sözcü, özellikle radikalleşmiş, tek başına hareket eden saldırganların, iç savaş durumundaki ülkelerden geri dönen ve oradaki cihatçı gruplarla bağlantıları olan, savaş tecrübesi kazanmış radikal İslamcıların tehlike teşkil ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Eyalet ve federal düzeydeki istihbarat birimleri birbirleri ile sıkı bir bilgi alışverişi içerisinde” dedi.

Bremen'de polis kuş uçurmuyor

Sözcü, Bremen'deki polis operasyonu konusunda ise bilgi vermedi. Bremen polisi, cumartesi sabahı açıklamasında ‘kentte radikal İslamcılardan kaynaklanan büyük bir tehlike olduğunu' duyurmuştu. Bremen'de düzenlenen operasyon çerçevesinde şu ana kadar iki kişi geçici olarak gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı. Kentte polis varlığı artırılırken, Yahudi kuruluşları, belediye binası ve kent meydanı gibi yerlerde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı göze çarptı. Bremen Radyosu'nun verdiği bilgilere göre, polis, Selefi çevreleri göz hapsinde tutuyor. Bremen, Almanya'da radikal İslamcıların kalesi olarak görülüyor.