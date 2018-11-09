Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor

Almanya'da iltica yasasında değişiklik öngören yasa federal mecliste yapılan oturumda onaylandı. Oylamada yasadaki değişikliklere iktidardaki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin yanı sıra muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) de onay verdi. Yeşiller ve Sol Parti ise yasadaki değişikliğe karşı çıktı.

Yasada yapılan değişiklik, resmi makamlarca mülteci olarak tanınmış kişilerin, statülerinin teyidi için üç yıl sonra yapılan kontrol işlemlerindeki yükümlülüklerini artırıyor. Kontrol sürecinde mülteciler artık etkili olmak, yetkili makamlarla işbirliğine gitmek, bu statülerini korumak için bilgi ya da belge sunmak zorunda. Yetkili makamlara karşı bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde para cezasına çarptırılmaları mümkün olabilecek. Şu anki yasal düzenlemelere göre ise mülteci statüsü alanlar sadece başvuru sürecinde etkili biçimde yetkili makamlarla işbirliği yapmak, gerekli belgeleri resmi makamlara sunmakla yükümlü. Ancak statüleriyle ilgili verilen karar sonrasında yeniden inceleme başlatılması halinde aktif biçimde işbirliğine gitmek gibi bir yükümlülükleri yok.

İçişleri Bakanı: Kararlar ayrıntılı olarak gözden geçirilebilecek

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer değişiklikle yetkili makamların iltica başvurularıyla ilgili aldıkları kararı ayrıntılı biçimde yeniden inceleme olanağına kavuşacağını belirtti. SPD'li Helge Lindh yasanın idari sürecin hızlanması ve basitleştirilmesi açısından iyileştirildiğini söylerken AfD'li Lars Hermann yasa değişikliğini olumlu bulsa da öngörülen cezaların artırılmasını talep etti. Sol Partili Ulla Jelpke ise değişikliği eleştirerek bu durumun iltica başvurusunda bulunanlara büyük bir yük getirdiğini belirtti. Yeşiller Partili Filiz Polat da aynı şekilde yasada öngörülen inceleme sürecini eleştirdi. Polat bu durumun 2015 ve 2016 yıllarındaki iltica dosyalarının yeniden incelenmesi anlamına geldiğini bunun da çok zahmetli olacağını kaydetti.

Yeşiller eski milletvekili, hukukçu Memet Kılıç DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, en önemli değişikliğin mülteci statüsü alanların yükümlülüklerinin artırılması olduğunu belirtti. Kılıç, "Hali hazırda mülteci statüsü almış olanların durumu üç yıl sonra yeniden yetkili makamlarca inceleniyor. Bu statüye ihtiyaçları olup olmadığına bakılıyor. Bu inceleme sürecinde mülteciler yetkili makamlara herhangi bir yanıt vermek zorunda değil. Ancak yasadaki değişiklik artık mültecilerin yetkili makamlara bu süreçte yanıt vermesini, işbirliğine gitmelerini zorunlu kılıyor. Bunu yapmazlarsa mülteci statüleri ile ilgili karar aleyhlerine olabilecek" dedi.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesine yönelik olarak sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verdiği suçlaması yöneltilmiş, birçok iltica dosyasının "resmi açıdan yanlış değerlendirildiği", güvenlik konusundaki talimatların da dikkate alınmadığı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrasında İçişleri Bakanlığı alınacak önlemlerle iltica başvurularının daha sıkı ve yasalara uygun inceleneceğini açıklamıştı.

KNA, epd / HT, BK

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