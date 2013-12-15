Almanya'nın ilk Türkiye kökenli bakanı

Almanya tarihinde ilk kez Türkiye kökenli bir siyasetçi bakan oldu. Sosyal Demokrat Parti'den Aydan Özoğuz, göçmenlikten sorumlu bakanlığa atandı.

Sosyal Domokrat Parti, 22 Eylül'de yapılan seçimlerden sonra Başbakan Angela Merkel liderliğinde kurulacak "büyük koalisyona" katılma kararı almıştı.

Aydan Özoğuz, Göçmenlik, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi.

SDP Başkanı Sigmar Gabriel, Özoğuz ile ilk kez Türkiye kökenli bir ismin kabine masasında yer alacağını ve bundan da büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gabriel, Aydan Özoğuz’un bu göreve gelmesinin bu ülkeye gelen göçmenlere yönelik açık bir sinyal olduğunu ifade etti.

Yeni hükümet Salı günü göreve başlayacak.