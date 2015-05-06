Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerleri anılıyor



Anma töreni Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Holte-Stukenbrock'ta düzenleniyor. Bielefeld ile Paderborn arasında kurulan Senne kampında 1941 – 1945 yılları arasında yaklaşık 310 bin Sovyet askeri tutsak kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Sovyet askerlerinin mezarlığında bir konuşma yapacak. Törende esir kampından sağ kurtulmayı başaran bir eski Sovyet askeri de konuşacak. Toplu mezarlıkta büyük kısmı Sovyet askeri olmak üzere 65 bin dolayında kişi gömüldü. Gauck, Holte-Stukenbrock Şatosu'nda kurulan Dökümantasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulunacak.

Sovyet askerlerine barınma imkânı dahi verilmedi

1941 yılından itibaren Senne kampına ilk Sovyet askerleri sevk edilmeye başlandı. İlk dönemde tutsaklara barınma imkânı dahi verilmedi. Tutsaklar yol yapımı, fabrika ve atölyelerde çalışmaya zorlandı. Senne kampı 1945 yılının Nisan ayında ABD askerleri tarafından kurtarıldı.

Gauck, Cuma günü de Brandenburg eyaletinde bulunan Lebus Sovyet askeri mezarlığını ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret ederek Sovyet askerlerini anacak.

Merkel ve Steinmeier'in Rusya programı

Ukrayna krizi nedeniyle Merkel'in 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Nazi Almanyası'nın yenilgisinin yıldönümü törenlerine katılmayacağını daha önce hükümet sözcüsü açıklamıştı. Merkel bunun yerine 10 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Meçhul Asker Mezarı'na çelenk bırakacak.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de 9 Mayıs öncesinde Rusya'ya gidecek. Steinmeier, Moskova'da düzenlenecek kutlamalara katılmak yerine Sovyet askerlerinin zaferinde önem taşıyan Volgograd'a (Stalingrad) gidecek. Steinmeier, Volgograd ve Osnabrück senfoni orkestralarının düzenlediği ortak barış konserini izleyecek. Savaşta ölen Sovyet ve Alman askerlerinin mezarlarını ziyaret edecek Steinmeier'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile buluşması da bekleniyor.