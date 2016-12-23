Almanya'da iki kişi saldırı planlama şüphesiyle gözaltında

Almanya'da, iki kişinin Hollanda sınırı yakınlarındaki Oberhausen'deki bir alışveriş merkezine saldırı planlama şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Duisburg'da gözaltına alınan 31 ve 28 yaşlarındaki iki kardeşin Kosova doğumlu oldukları belirtildi.

Almanya, Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarı saldırısının ardından alarmda.

Noel pazarına giren tırı sürdüğünden şüphelenilen Tunuslu zanlı Anis Amri, Avrupa genelinde aranıyor.

Polis, Oberhausen'daki saldırı planının CentrO adlı alışveriş merkezini hedef aldığını bildirdi.

Bu saldırı planının, Berlin saldırısıyla ilişkili olduğunu gösteren bir kanıt yok.

Alman yetkililer, Amri'nin parmak izlerinin saldırıda kullanılan tırda bulunduğunu doğruladı.

Bu arada Tunus'taki ailesi Amri'ye, polise teslim olması çağrısı yaptı.

Ağabeyi Abdülkadir Amri "Kardeşim beni dinliyorsa, ailemiz için teslim olmasını istiyorum. Rahatlayacağız. Yaptığı söylenen şeyi yapmışsa, cezasını çekecektir. Ama ben kardeşimin masum olduğuna eminim. Ekonomik nedenlerle evden ayrılmıştı, terör nedeniyle değil" dedi.

Ancak kardeşleri, Anis Amir'in İtalya'da üç buçuk yıl hapis cezası yattıktan sonra, "bambaşka bir anlayışla" hapisten çıktığını da eklediler.

Alman Federal Savcılığı, Amir'in parmak izlerini kamyonun ön kısmında, çeşitli noktalarda bulduklarını doğruladı.

Amri, kimlik belgelerinin tırda bulunmasının ardından şüpheli ilan edilmiş ve Avrupa genelinde bir tutuklama emri çıkartılmıştı.

Bu arada, New York Times Amri'nin uçuş yasağı listesinde olduğunu ve en az bir kere Telegram uygulaması aracılığıyla IŞİD'le bağlantıya geçtiğini yazdı.

IŞİD militanlarından birinin saldırıyı düzenlediğini söylerken, herhangi bir kanıt sunulmadı.