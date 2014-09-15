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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da iki eyalette seçimler yapıldı

Doğudaki Thüringen ve Brandenburg'da eyalet meclisi seçimleri yapıldı.

15 Eylül 2014 11:49


Thüringen'de Christine Lieberknecht liderliğindeki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) oyların yüzde 33,5'ini topladı. Oyların dağılımı şöyle oldu: Sol Parti % 28,2; Sosyal Demokrat Parti (SPD) % 12,4; Almanya için Alternatif Partisi % 10,6; Yeşiller % 5,7. Oy oranı yüzde 2,5'te kalan Hür Demokrat Parti (FDP) meclis dışında kaldı.

Thüringen'de bu sonuçlarla CDU/SPD koalisyonunun devamının yanı sıra muhtemel bir Sol Parti-SPD ittifakı gündeme geldi. CDU'nun hükümet denklemi dışında bırakılması halinde, Sol Parti'den Bodo Ramelow'un eyalet başbakanlığına getirilmesi gündeme geldi. Sol Partili eyalet başbakanı, Alman siyasetinde bir ilki ifade ediyor.

Brandenburg'da seçimleri beklendiği gibi Dietmar Woidke liderliğindeki SPD kazandı. Oyların dağılımı: SPD % 31,9; CDU % 23; Sol Parti % 18,6; AfD % 12,2; Yeşiller % 6,2. FDP, Brandenburg'da da yüzde 2,7 oy oranıyla meclis dışında kaldı.

Thüringen'de bu sonuçlarla SPD iktidarını CDU ya da Sol Parti'nin desteğiyle sürdürebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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