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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da iki eyalette seçim var

Thüringen ve Brandenburg'da eyalet parlamento seçimleri yapılıyor.

14 Eylül 2014 13:29


Seçimlerde 3,9 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor. Brandenburg'da Dietmar Woidke liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçimleri kazanması bekleniyor.

Woidke, geçen yıldan bu yana SPD ve Sol Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin başbakanlığını yapıyor.

Seçim sonrası Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ile de görüşeceğini açıklayan Dietmar Woidke, gönlünün mevcut koalisyonun devamından yana olduğunu belirtti.

Anketlere göre Thüringen eyaletinde Christine Lieberknecht liderliğindeki CDU sandıktan birinci parti olarak çıkacak.

24 yıldır eyalette işbaşında bulunan CDU buna rağmen iktidarı yitirebilir. Koalisyon partneri SPD, Sol Parti ve Yeşiller ile de sondaj görüşmelerine gideceğini açıkladı.

CDU'nun hükümet denklemi dışında bırakılması halinde, Sol Parti'den Bodo Ramelow'un eyalet başbakanlığına getirilmesi gündeme geldi.

Bu durumda Sol Parti ilk kez bir eyaletin başbakanını belirlemiş olacak.

Saksonya eyalet seçimlerinde büyük çıkış yapan AB karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Thüringen ve Brandenburg'da da başarı trendini sürdürmesi ve eyalet parlamentolarına girmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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