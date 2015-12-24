Almanya'da iki bina kundaklandı



Bavyera Eyaleti'ndeki Wallerstein kasabasında iki komşu binanın kilerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve emniyet güçleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Çevrede arama yapan polis 22 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis binalarda yaşayanların yabancı olmaları nedeniyle kundaklamanın ırkçı bir saldırı olabileceğinden kuşkulanıldığını, ancak sözkonusu kuşkuyu destekleyen somut bulgulara rastanılmadığını belirtti. Bir polis sözcüsü, zanlının olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğunu, daha önce ırkçı bir suçtan dolayı sabıka kaydının da bulunmadığını söyledi. Sözcü tutuklama kararı çıkarılan zanlının hakkındaki suçlamayı reddettiğini belirterek, "Belki de evlerde kimlerin oturduğunu bile bilmiyordu" ifadesini kullandı.

Başkan da "ırkçılık değil" dedi

Wallerstein Belediye Başkanı Joseph Mayer, Bayrische Rundfunk'a yaptığı açıklamada olayın ırkçı bir kundaklama olmasına ihtimal vermediğini söyledi. Mayer, sarhoş olan zanlının buluşmak üzere sözleştiği arkadaşının gelmemesi üzerine öfkelenerek, açık bırakılan pencere ya da kapılardan "Tesadüfen girip" yangınları çıkarmış olabileceğini kaydetti. 22 yaşındaki Alman'ın Wallerstein'da oturmadığı bildirildi.