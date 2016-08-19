Almanya'da hükümetten kısmi burka yasağına destek

Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ülkede kısmi bir burka yasağına destek verebileceğini söyledi.

De Maiziere Hristiyan Demokrat Parti'nin bölge liderleriyle yaptığı toplantıdan sonraki açıklamasına "Burkayı reddediyoruz. Toplumumuzun birlikte yaşaması açısından gerekli durumlarda, direksiyonda, kamu kurumlarında, nikah dairelerinde, okullarda, üniversitelerde, kamu hizmetinde, mahkemelerde, kişinin yüzünü açmasını yasal zorunluluk haline getirme konusunda görüş birliği içindeyiz" dedi.

De Maiziere ayrıca, televizyonda yaptığı açıklamada yüzü tamamen kapatmak "Kozmopolit ülkemize ait değil. Yüzümüzü birbirimize göstermek istiyoruz, bunu reddetmekte uzlaşmamızın sebebi bu. Mesele bunu nasıl yasalaştıracağımız" diye konuştu.

De Maizere, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi'ndeki tutucu kesimlerin istediği gibi genel bir yasak yerine, burkayı belli durumlarda yasaklamanın yasanın parlamentodan geçmesi şansını arttıracağını da vurguladı.

Merkel'in Sosyal Demokratlarla kurduğu 'büyük koalison' parlamentoda büyük çoğunluğa sahip.

İçişleri Bakanı'nın tutumu, sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AFD) büyük kazanımlar elde etmesi beklenen gelecek ayki iki önemli eyalet seçimi öncesi, sertlik yanlılarına taviz olarak görülüyor.

De Maizeere daha geçen hafta Muhafazakâr eyalet içişleri bakanlarının burka yasağı çağrısına "Reddettiğimiz her şeyi yasaklayamayız ve ben burka giyilmesini reddediyorum" demişti.

Başbakan Angela Merkel ise Alman haber kuruluşu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a verdiği röportajda burka yasağına karşı olduğunu vurguladı. Merkel, Thomas de Maiziere'nin burka yasağına karşı çıkan tutumuna tam destek verdiğini söyledi.

Ancak Merkel burkanın entegrasyona hiçbir katkısı olmadığını vurguladı ve "Bence tam olarak örtünmüş bir kadının Almanya'ya entegre olması şansı çok az" dedi.