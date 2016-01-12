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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da holiganlar olay çıkardı

Almanya'nın Leipzig kentinde İslam ve yabancı aleyhtarları gruplarla karşıtları gösteriler düzenledi. Polise yanıcı madde atan 250 dolayında sağcı holigan gözaltına alındı.

12 Ocak 2016 11:39


Almanya'nın Leipzig kentindeki Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Hareketi (Legida) hareketinin kuruluşunun yıl dönümünde binlerce Leipzigli'nin katılımıyla ‘hoşgörü' ve aşırı sağcılığı kınama gösterisi düzenlendi.

Belediye Başkanı Burkhard Jung, ‘ırkçı tezler ortadan kalkana kadar gösterilerin devam etmesi gerektiğini' söyledi.

Saksonya eyaletinin ‘yabancı düşmanlığı problemi' olduğunu belirten belediye başkanı ‘açıklık' ve ‘tolerans' eksikliğinin telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Legida'nın düzenlediği gösteriye de 3 bin dolayında kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Kentin sol alternatif grupların kalesi sayılan Connewitz semtinde camları kırıp polise yanıcı madde atan 250 dolayındaki sağcı holigan gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya LeipzigLeipzigBatıKarşı Vatansever Avrupalılar HareketiLeipzigliBelediyeBaşkanı Burkhard JungLegidaConnewitzDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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