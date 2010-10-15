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Kültür-Sanat

Almanya'da Hitler sergisi açıldı

Almanya 2. Dünya Savaşı yıllarından beri ilk kez Hitler'le ilgili bir sergi açarak tabuları yıkıyor.

15 Ekim 2010 03:00

T24- Almanya 2. Dünya Savaşı yıllarından beri ilk kez Hitler'le ilgili bir sergi açarak tabuları yıkıyor.


Hitler'e mizahi bir bakış!


Alman müzelerinde Nazizmin her yönünü enine boyuna öğrenmek mümkünken, bugün Alman Tarih Müzesi’nde ‘Hitler ve Almanlar, Ulus ve Suç’ adlı başlıbaşına bir sergi açıldı. O dönem Almanların Hitler etrafında yarattıkları kişisel kültü çözümlemeye odaklanan sergi, Hitler’in 1. Dünya Savaşı’nın enkazı altındaki Almanya’da iktidarı nasıl ele geçirdiği, 1945’te tümden yenilgiye uğradığında bile nasıl elinde tuttuğu, Alman toplumunun Nazi rejiminin barbarlığına nasıl müdahil olduğunu inceliyor.


Sergideki bazı nesneler şöyle: Hitler büstleri, Nazi propaganda afişleri, üst düzey Nazilerin adlarını öğreten iskambil desteleri, Gamalı haçlı yuvarlak kağıt abajurlarla halılar, Nazi milis örgütü fırtına birliğinin (SA) yürüyüş şarkılarını içeren plaklar, askerlerle milislerin aksiyon figürleri, Hava Saldırısı adlı masa oyunu... Nazilerin, ‘Alman halkı’ olarak gördüğü kitleyi kendi hareketlerinde bütünleştirirken, ‘Alman halkına’ dahil görmediği Yahudiler, siyasi muhalifler, Romanlar ve akıl hastalarına reva gördükleri de gözler önüne seriliyor. Yahudilerin toplama kamplarına, hastaların Hitler’in ‘İyileştirilemez’ onayıyla ötenaziye gönderilmesi, Alman şirketlerinin Auschwitz gibi toplama kamplarının teçhizatlarını sağlaması gibi belgeler eksik değil.


Aşırı sağ için cazibe odağı olmamasına özen gösterilen serginin küratörü Hans-Ulrich Thamer, hükmetme sisteminin nasıl geliştiğini göstermek istediklerini belirtiyor. Bunca Nazi simgesi içererek 10 yıl önce açılmasına imkan olmayan sergi, Alman toplumunun Hitler’i şeytanlaştırıp meseleyi tabu olarak görmekten kurtulduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Hitler’in son günlerini anlatan 2004 tarihli Alman yapımı ‘Çöküş’ filmi de bu yolda önemli bir adım olmuştu.

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