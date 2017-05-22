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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da 'Hip Hop' partisi kuruldu

Berlin’de rapçi, grafiti sanatçısı, DJ ve dansçılar “Die Urbane” adında siyasi bir parti kurdu. Parti üyeleri, Federal Meclis’e girmeyi amaçlıyor

22 Mayıs 2017 16:53

Almanya'da yeni bir siyasi parti kuruldu ancak bu parti diğerlerinden oldukça farklı. Rapçi, grafiti sanatçısı, DJ ve dansçılar bir Hip Hop partisi kurdu.

Parti üyeleri, "Die Urbane” (Kentliler) adını verdikleri partiyle Eylül ayındaki genel seçimlere katılmak istiyor.

Berliner Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, partinin 31 sayfalık geçici parti programında, solcu, özgürlükçü ve ekolojik niyet ve talepler yer alıyor.

Partinin şu anda 100 üyesi bulunuyor. Aralarında müzisyen, dansçı, DJ ve Hip Hop kültürü yanlısı diğer kişilerin de yer aldığı partililer kendilerini "kentsel, küresel ve özgürlükçü bir hareket” olarak nitelendiriyor.

Parti üyelerinden Raphael Hillebrand, gazeteye verdiği demeçte, "Hip Hop çevrelerini siyasi açıdan aktif olmaya ve demokrasiye katılmaya davet etmek istiyoruz” dedi.

"Almanya bir göç ülkesi”

Hip Hop partisi, sanata yönelik devlet teşvikinin de güçlendirilmesini istiyor. Parti üyelerinin görüşüne göre, Almanya her zaman olduğundan çok daha fazla bir göç ülkesi. Bu nedenle Almanya'ya yasal göç için daha fazla olasılık bulunmasını talep ediyorlar.

Parti ayrıca tüketim alışkanlıklarının da değiştirilmesini istiyor. Örneğin parti programında büyük çapta hayvancılığın durdurulması talebi yer alıyor.

Çocukların ilkokulda kendi tempolarına göre eğitim görmesi, kentlerdeki yaşamın geçinilebilir olması ve marihuananın artık yasa dışı bir madde olarak sayılmaması da talepler arasında.

©Deutsche Welle Türkçe

epd,BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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