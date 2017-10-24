Almanya'da her beş çocuktan biri yoksul

Alman Bertelsmann Vakfı’nın araştırmasına göre Almanya’da çocukların yüzde 21'i maddi sıkıntılar nedeniyle önemli şeylerden uzun süreli mahrum yaşıyor. Çocukların yüzde 10'u ise dönemsel olarak yoksulluk içinde yaşıyor.

Araştırmasını Nürnberg İstihdam Dairesi'ne bağlı İsdihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine dayandıran Bertelsmann Vakfı, çocukların değişik zaman aralıklarındaki durumunu değerlendirdi. Bertelsmann Vakfı Başkanı Jörg Dräger, "Almanya'da yoksul olanların, uzun süreli yoksul kaldıklarını" ifade etti.

Yoksulluk sadece yetersiz beslenme değil

Açıklanan verilere göre Almanya'da her beş çocuktan biri en az beş yıl sürekli ya da dönemsel olarak yoksulluk içinde yaşıyor. Bertelsmann Vakfı, araştırmada baz aldıkları yoksulluk kavramının sadece çocukların beslenme yetersizliği çektiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Araştırmada baz alınan yoksulluk, çocuklu bir ailenin Almanya genelindeki gelir ortalamasının yüzde 60'ından daha azı bir bütçeyle yaşamak zorunda olması olarak tanımlandı.

Bertelsmann Vakfı, yoksulluk şartlarına çocukların yeterli büyüklükteki evlerde yaşamadıkları, bir çamaşır makinesi ya da interneti olan bir bilgisayara sahip olmadıkları gibi örnekler verdi. Ayrıca çocukların arkadaşlarını eve yemeğe davet etme imkanlarının da olmadığı belirtildi.

En fazla etkilenenler tek ebeveynle büyüyenler

Yoksulluktan en fazla etkilenen çocukların sadece bir ebeveyn ile büyüyen çocuklar olduğu belirtildi. Buna en az üç çocuklu ve yeterli niteliklere sahip olmayan ebeveynlerin kız ve erkek çocukları ekleniyor.

Araştırma 3 bin 180 çocuğun düzenli aralıklarla ölçülen aile gelirlerinin bu çocukların yaşamları üzerindeki etkilerine dayandırıldı.

AFP/GA/HS

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