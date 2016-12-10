Almanya'da havalimanında tutulan 14 Türk'ün sırrı çözüldü

Dün gece Türkiye'den Almanya Düsseldorf'a giden ve gözaltına alınan 14 kişilik sporcu kafilesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 14 kişiden 11'i iltica başvurusunda bulundu. Bir kişi hakim önüne çıkarılacak, 2 kişiyse Türkiye'ye dönmek istiyor.

Hürriyet'ten Hülya Sancak'ın haberine göre, karate turnuvasına katılacaklarını söyleyerek Türkiye'den Almanya'nın Düsseldorf'a giden 14 kişi pasaport kontrolünde hangi otelde kalacakları, spor müsabakasının nerede olduğu konusunda çelişkili bilgiler verdi. Bundan şüphelenen Alman polisi yaptığı araştırmada gruptaki kişilerin otel rezarvasyonu bulunmadığını belirledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hususi pasaportlu 14 kişi gözaltına alındı. Yolcuların polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadeleri alındı. Gruptaki kişilerden 34 yaşındaki T.Ö.'nün, para karşılığı Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Almanya polisi: İltia talep ettiler

Federal polis merkezinin verdigi bilgiye göre, kafilede bulunan 14 kişiden 11'i Almanya'ya iltica basvurusu yaptı. 2 kişininse Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi. Hepsi Türk vatandaşı olan ve iltica başvurusunda bulunanlar hakkında bundan sonraki süreçte Federal Sığınamacı Dairesi (BAMF) karar verecek. Gruptakiler ilk etapta Düsseldorf'ta tutuluyor. Polis, bu kişilerin kimlikleri ve siyasi görüşleri hakkında bilgi vermedi.

Dışişleri Bakanlığı: Olayın gerginlikle ilgilisi yok

Dışişleri Bakanlığı, spor turnuvası için Almanya'ya gittiği iddia edilen 14 Türk'ün, Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bekletildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ''Olayın insan kaçakçılığı olduğu anlaşılıyor. Almanya ile songünlerde yaşanan sorunlarla ilgisi yok'' dendi. Diplomatik kaynaklar da bekletilen gruptaki kişilerden T.Ö.'nün, Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığını ve hakim karşısına çıkarılacağını aktardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "hususi pasaport" sahibi yolcuların, polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadelerinin alındığı belirtildi.

Karate federasyonu: Bizimle ilgisi yok

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söyleyen ve Alman polisi tarafından saatlerce bekletilen heyetten haberleri olmadığını , böyle bir görevlendirmeleri bulunmadığını ve şu an Bosna'da bir turnuvada olduklarını söyledi.