Almanya'da havaalanları greve gidiyor



Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (ver.di) çağrısı üzerine düzenlenen uyarı grevine Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund ve Hannover havaalanlarının çalışanları katılacak.

En çok Münih etkilenecek

Eylemin etkilediği havaalanlarının başında Münih geliyor. Kıtalararası uçuşların tamamı iptal edildi. Birçok yurtiçi ve Avrupa merkezlerine yapılacak sefer de iptal edildi. Uyarı grevinden Lufthansa'nın yanı sıra Air Berlin'in uçuşlarının da etkileneceği bildirildi.

Eylem saat 15:00'te bitecek

Lufthansa, Frankfurt'tan yapılacak uluslar arası seferlerin büyük kısmının grevden etkilenmeyeceğini, buna karşılık birçok yurtiçi ve Avrupa uçuşunun iptal edildiğini açıkladı. Eylem saat 15:00'te sona erdikten sonra normale dönülecek.

Yüzde 6 ücret artışı istiyorlar

Almanya'nın en büyük hizmet sendikası ver.di, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine işverenler üzerindeki baskıyı uyarı grevleriyle artırmayı hedefliyor. Sendika, yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

Sendikanın açıklaması

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Başkanı Frank Bsirske gereken hazırlığın yapılmasını sağlamak üzere eylem planının Cuma günü duyurulduğunu söyledi. Bsirske, "İşveren temsilcileri Perşembe ve Cuma günü yapılacak üçüncü tur müzakerelerde bir çözüm bulunabilmesini sağlamak için tutum ve tavrını gözden geçirmelidir" dedi.

Lufthansa yönetimi uzlaşma görüşmelerine işaret etti

Lufthansa'nın personelden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bettina Volkens, "hava ulaşımında verilen hak mücadelelerine acilen bir düzenleme gerektiğini sözkonusu grevin bir kez daha ortaya koyduğunu" söyledi. Volkens, Lufthansa'nın bağlayıcı uzlaşma görüşmelerini teşvik ettiğini kaydetti.