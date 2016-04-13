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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da hasta bakıcı dehşeti

Almanya'da bir bakıcının hastaları iğne yaparak öldürdüğü ortaya çıktı. Hasta bakıcının öldürdüğü kişi sayısının 80'i aşabileceği bildirildi.

13 Nisan 2016 20:02


Olay, Almanya'nın kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Delmenhorst'ta meydana geldi.

38 yaşındaki hasta bakıcı Niels H. dolaşım bozukluğu ve diğer başka ağır komplikasyonlara yol açabilen bir kalp ilacını hastalara iğneyle verdiğini geçen yıl itiraf etmişti.

Sanık, iki hastayı öldürdüğü, ikisini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Oldenburg Eyalet Mahkemesi'nce ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

80'den fazla ceset otopsiye alındı

Ancak sanığın itiraflarının devam etmesi üzerine Delmenhorst hastanesinde hayatını kaybeden 80'den fazla kişinin cesedi mezarlarından çıkarılarak yeniden otopsi yapıldı. En az 24 cesette ölüme yol açan ilacın izleri bulundu.

80'i aşkın cesedin incelenmesinin mayıs ayında tamamlanacağı, kamuoyunun konuyla ilgili haziran ayı ortasında bilgilendirileceği belirtildi.

Niels H.'nin diğer ölümlerle ilgili olarak yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAşağı SaksonyaDelmenhorstNielsOldenburg Eyalet MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/HT

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