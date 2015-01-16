Almanya'da göstericiler polisle çatıştı

Sayıları 600'ü bulan, bazıları maskeli göstericiler dün akşam Leipzig şehir merkezinde toplandılar. Buradan şehrin güneyine doğru yürüyüşe geçen göstericiler polise taşlarla saldırdılar. Polis araçlarına hasar veren göstericiler sis bombaları attı ve trafik levhalarını yerinden söktü.
Duvarlara "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) hareketine atfen Leipzig'de kurulan Legida ve polis karşıtı sloganlar yazıldı. Müdahale edilen göstericilerden 200'ünün kimliği tespit edildi.
3 kişi göz altına alınırken olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. "Huzur ve kamu düzenini bozma" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.